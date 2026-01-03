Aumentan sanciones de tránsito y se amplía la fiscalización vial

El Gobierno bonaerense dispuso un aumento en los valores de las multas de tránsito y sumó más de 70 radares de fiscalización de velocidad en corredores estratégicos. La medida comenzó a aplicarse el 1 de enero y apunta a reforzar la seguridad vial en un período marcado por el intenso movimiento de vehículos debido a las vacaciones de verano.

El ajuste se vincula con la actualización de la Unidad Fija, parámetro que define el costo de las sanciones. Con el nuevo esquema, las infracciones más graves pueden superar el millón ochocientos mil pesos. El incremento representa un 5,6% respecto de los valores vigentes en los últimos meses de 2025 y se ajusta según el precio de la nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata. Además del incremento, la Provincia desplegó un refuerzo tecnológico. La Autovía 2 concentra la mayor cantidad de dispositivos, con 48 radares que controlan límites de velocidad variables entre 60 y 130 kilómetros por hora. Sectores urbanos como Lezama, Castelli y Dolores figuran entre los más vigilados, mientras que la Ruta 11 suma once puntos de control en accesos a localidades turísticas como Las Toninas y Mar de Ajó.

Las autoridades remarcaron que los límites están señalizados y que las actas se generan de manera automática. Entre las sanciones más frecuentes figuran el exceso de velocidad, la falta de seguro, la VTV vencida y la conducción bajo efectos del alcohol, con multas que oscilan entre noventa mil y más de dos millones de pesos.