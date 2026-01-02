Cavallo insiste con liberar el dólar
El exministro insiste en que la salida del cepo es clave para un equilibrio cambiario.
En su blog personal, Domingo Cavallo presentó sus proyecciones para el 2026. Si bien auguró “un proceso de crecimiento fuerte y sostenido de la economía argentina”, volvió a advertir al gobierno de Milei sobre la política cambiaria.
El exministro de Economía describió el “atraso cambiario” y señaló que sin una liberalización plena del mercado cambiario “va a ser muy difícil que las expectativas de los inversores privados ayuden a la estabilidad macroeconómica”.
Al respecto, consideró que la salida del cepo permitiría que el dólar se ubique en un nivel de equilibrio sin generar una crisis.