Cavallo insiste con liberar el dólar

En su blog personal, Domingo Cavallo presentó sus proyecciones para el 2026. Si bien auguró “un proceso de crecimiento fuerte y sostenido de la economía argentina”, volvió a advertir al gobierno de Milei sobre la política cambiaria.

El exministro de Economía describió el “atraso cambiario” y señaló que sin una liberalización plena del mercado cambiario “va a ser muy difícil que las expectativas de los inversores privados ayuden a la estabilidad macroeconómica”.

Al respecto, consideró que la salida del cepo permitiría que el dólar se ubique en un nivel de equilibrio sin generar una crisis.