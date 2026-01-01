Milei avanza en un bloque regional

En un adelanto de una entrevista que Milei brindó a CNN, adelantó que está trabajando en el armando un grupo regional de 10 países para “plantarse frente al socialismo del Siglo XXI”.

La idea, según el Presidente, es articular una plataforma de gobiernos y dirigentes que compartan una agenda centrada en la defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la lucha contra el movimiento “woke”.