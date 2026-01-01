La Plata

viernes 2 DE enero 2026

Milei avanza en un bloque regional

El Presidente confirmó que busca crear un bloque regional de 10 países.

En un adelanto de una entrevista que Milei brindó a CNN, adelantó que está trabajando en el armando un grupo regional de 10 países para “plantarse frente al socialismo del Siglo XXI”.

La idea, según el Presidente, es articular una plataforma de gobiernos y dirigentes que compartan una agenda centrada en la defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la lucha contra el movimiento “woke”.

