La oposición denuncia el cierre de Andis como plan de impunidad

Legisladores nacionales y dirigentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno de desmantelar la Agencia Nacional de Discapacidad. Coincidieron en que el objetivo es “esconder la mugre” de las coimas reveladas en audios del extitular Diego Spagnuolo, que también salpicaron a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, señalada por pedir coimas del 3% en contratos con laboratorios.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que la medida busca “borrar las huellas de las coimas” y constituye un “plan de impunidad”. Daniel Arroyo calificó el cierre como un “retroceso grave” que vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha.

Otros referentes como Esteban Paulón, Mónica Fein y Pablo Juliano advirtieron que la maniobra dilata la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y afecta a millones de personas. Juan Marino y Sabrina Selva remarcaron que se trata de un desmantelamiento que ajusta pensiones y prestaciones, mientras Fernanda Raverta sostuvo que “no cierran organismos, buscan cerrar explicaciones”.