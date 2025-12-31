ARCA eliminó el CDI y lo unificó con el CUIT

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la implementación de cambios en la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), lo que incluye la unificación de trámites y la eliminación de otros. En este sentido, se eliminará la Clave de Identificación (CDI) que dejará de existir a partir del 2 de marzo.

De acuerdo a lo que explico la ex AFIP, el objetivo es unificar y simplificar los trámites vinculados a la inscripción, modificación de datos y cancelación de registros fiscales.Para ello, los trámites que antes se hacían con el CDI ahora se hacen sólo con el CUIT, así como todos los trámites referidos a registros fiscales. Por este motivo es importante darse de alta y contar con esta clave.

Todas las personas que cuenten con Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino podrán realizar la obtención de la CUIT de manera digital. Se puede hacer a través de la aplicación ARCA Móvil o desde la página de la ex AFIP.

Quienes residan fuera del país o sean extranjeros viviendo en Argentina, deben realizar procedimientos especiales para poder dar de alta el CUIT.

En tanto, los extranjeros sin DNI argentino pueden solicitar el CUIT de manera provisoria por dos años.

Por su parte, argentinos que vivan en el exterior, para hacer este trámite solo podrán realizarlo mediante un representante legal o apoderado con domicilio en Argentina.