El Ejecutivo prepara nuevos aumentos en luz y gas

El Gobierno nacional dio el primer paso para aplicar nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de enero de 2026. La Secretaría de Energía publicó una serie de resoluciones que establecen el marco regulatorio para los ajustes, que seguirán el ritmo de la inflación y responden al nuevo esquema de subsidios. Los entes reguladores deberán difundir los nuevos cuadros tarifarios que reflejarán el impacto en los usuarios.

Entre las medidas se destaca la Resolución 605/2025, que fijó un incremento en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural. Este ajuste provocará un aumento del 0,53% en las facturas de enero, al que se sumarán los incrementos correspondientes a transporte y distribución. El Ministerio de Economía instruyó a Energía a continuar con la actualización de precios, argumentando que la desaceleración inflacionaria permite mantener valores reales más estables.

Por otro lado, la Resolución 606/2025 introdujo cambios en el Plan Gas A, con compensaciones estatales para los productores que adhieran. En paralelo, la Resolución 602/2025 estableció un nuevo precio spot de $14.381 por MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista desde diciembre, lo que impacta directamente en las tarifas eléctricas. A su vez, la Resolución 604/2025 definió precios de referencia para el período enero-abril de 2026.

El esquema contempla bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, que se alinearán con las tarifas de los usuarios de nivel 1. Sin embargo, el alcance de esas bonificaciones es limitado y no logra disipar la preocupación por el peso de las facturas en los hogares. La publicación de estas resoluciones confirma que el Gobierno avanza en su estrategia de recomposición tarifaria, con el objetivo de reducir el gasto público en subsidios energéticos, medida que impactará directamente sobre los consumidores.