Exvice de Caputo cuestionó el esquema cambiario

Joaquín Cottani, exviceministro de Luis Caputo en el comienzo de la gestión de Javier Milei, destacó como principal acierto del Gobierno la persistencia en el equilibrio fiscal “a pesar del riesgo político”. Sin embargo, advirtió que la política cambiaria sigue siendo “deficiente” e inestable.

En diálogo con Ámbito Financiero, l economista señaló que el error fue creer que las reservas llegarían “espontáneamente”, cuando el atraso del tipo de cambio real elevó el riesgo de devaluación y frenó la remonetización.

Para Cottani, una flotación libre del dólar permitiría resolver varios desequilibrios “de un plumazo”, aunque reconoció un impacto inicial en inflación y salario real que sería transitorio.

Además, alertó que la estabilidad actual es “ilusoria” si no se acumulan reservas, y que el financiamiento externo no será sostenible sin un esquema cambiario consistente.