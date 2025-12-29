El FAL iguala a las leyes universitaria y de discapacidad

La reforma laboral que tratará el Congreso nacional en sesiones extraordinarias en febrero propone el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de un fondo obtenido de recursos del aporte previsional que funcione como un seguro para las indemnizaciones en el sector privado. En paralelo, el debate del Presupuesto 2026 puso el énfasis sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, normas aprobadas por el Congreso, que vetó Milei y que ratificaron los legisladores. Aún así, el Ejecutivo puso su derogación en la Ley de Leyes, capítulo que finalmente no fue aprobado.

Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicó un informe que da cuenta que el costo fiscal de ambas leyes es de 0,5% del PBI.

Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la entidad, el costo de reducir el Impuesto a las Ganancias para las empresas, del 35% al 31,5% y del 30% al 27% (propuestas en la reforma laboral), sería del orden del 0,22% del PBI, lo que en moneda actual representaría $1,9 billones.

A su vez, el costo del FAL sería de unos $4,5 billones, los cuales le restarían recursos al sistema previsional en 2026. Esta cifra está estimada en 0,45% del PBI, indicó el Iaraf. Similar al impacto fiscal de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad que el gobierno de Javier Milei insiste en no aplicar.