Provincia refuerza llamado a vacunarse contra la gripe

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reiteró la importancia de que las personas que integran los grupos priorizados se apliquen la vacuna antigripal, en caso de no haberla recibido durante 2025. La advertencia llega en el marco del brote de influenza A (H3N2) registrado en Europa y la confirmación de los primeros casos en el país.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en el hemisferio norte se observó un adelanto de la temporada habitual de circulación, con un aumento de contagios e internaciones. Esa situación encendió las alertas y motivó a las autoridades bonaerenses a reforzar las recomendaciones de prevención.

Los grupos que deben vacunarse son embarazadas y puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses, personas de 65 años y más, adultos con factores de riesgo y personal de salud. La vacuna es gratuita para estos sectores y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires. Para conocer el centro más cercano, se recomienda consultar los canales oficiales del Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria subrayó que la inmunización es la herramienta más eficaz para reducir complicaciones y hospitalizaciones, y recordó que la prevención es fundamental para evitar que el virus se expanda en la población.