El PJ bonaerense define pasos clave hacia las elecciones internas

La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense mantuvo una reunión para avanzar en el proceso interno previsto para el 15 de marzo de 2026. El encuentro tuvo como eje el padrón complementario y el cronograma aprobado. Asimismo, se discutió la posibilidad de ampliar plazos e incorporar afiliados, tema que será consultado con la Justicia Electoral. La definición sobre lista de unidad o interna llegará el 8 de febrero con la presentación de candidaturas.

Cabe señalar que el calendario fija exhibición de padrones desde el 22 de enero y comicios el 15 de marzo, con escrutinio al día siguiente. El proceso contempla también plazos para observaciones, avales e impugnaciones, además de la revisión y aprobación de boletas. Con cada paso, el PJ bonaerense busca garantizar transparencia y orden en un escenario donde aún persiste la duda sobre la competencia interna.

Negociaciones y tensiones

Con la conducción provincial en debate y la sucesión de Máximo Kirchner en el centro de la escena, los principales sectores del peronismo buscan un acuerdo que evite la fractura interna y permita llegar fortalecidos a las elecciones de 2027. Kirchner intenta sostener la conducción con el respaldo de La Cámpora e intendentes aliados, mientras Axel Kicillof impulsa su propio armado territorial, cargando afiliaciones y tejiendo alianzas que posicionen su espacio en la discusión por la sucesión.

Intendentes y referentes locales han enviado cartas y mantenido reuniones para evitar que la interna derive en una fragmentación que debilite al peronismo frente a la oposición. La figura de una lista de unidad aparece como objetivo central, aunque las tensiones entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof marcan la agenda de las conversaciones. La definición de la conducción partidaria impactará directamente en la pelea por la candidatura a la gobernación en 2027, un cargo clave que quedará vacante tras el fin del ciclo de Kicillof.

El desafío de la unidad

El PJ bonaerense enfrenta el dilema de renovarse sin fracturarse. La expectativa crece a medida que se acerca la fecha límite y los distintos espacios ajustan sus estrategias con la mirada puesta en marzo, conscientes de que el resultado marcará el rumbo del peronismo bonaerense en los próximos años.