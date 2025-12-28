La Provincia cuestionó la aprobación del Presupuesto nacional

Luego de la aprobación por parte del Congreso Nacional del Presupuesto nacional 2026, el gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó un duro comunicado por el cual expresó su rechazó al proyecto sancionado. Según la gestión de Axel Kicillof, el texto aprobado implica un desfinanciamiento estructural de la educación y la ciencia, contenido en el artículo 30.

Cabe destacar que Unión por la Patria buscó durante las últimas horas antes de la sesión conseguir respaldo para derogar dicho artículo. Sin embargo, la votación del capítulo que lo contenía obtuvo 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Ante esto, desde la Dirección General de Cultura y Educación, cuya nueva titular es Flavia Terigi, emitieron un duro comunicado. En el mismo, expone que el Presupuesto 2026 “implica un grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico que compromete la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a la Ley N°26.206 y de mantener los niveles mínimos de inversión previstos en la Ley N°27.614”.

Asimismo, desde la administración de Kicillof advirtieron que la Ley de Leyes sancionada “elimina o deja sin efecto los pisos de inversión garantizados por leyes específicas”. En este sentido, da el ejemplo del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, “lo que implica lisa y llanamente el renunciamiento al compromiso del Estado Nacional de garantizar los recursos para que todos y todas en Argentina accedan a una educación de calidad, gratuita y equitativa en el territorio nacional”.

En la misma línea, se propone la derogación del artículo 52 de la Ley N° 26.058, lo que conlleva la desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (Fnetp), “herramienta fundamental para el equipamiento y la mejora de nuestras escuelas técnicas y agrarias”, según el comunicado.

Por su parte, desde la provincia de Buenos Aires alertaron que este recorte afectará directamente la formación de los trabajadores y trabajadoras de las escuelas técnicas, al tiempo que debilitará la capacidad del sistema educativo de acompañar el desarrollo productivo y tecnológico del país.

A este escenario se suma el fuerte impacto sobre el sistema científico y tecnológico nacional, ya que el Presupuesto 2026 también avanzó sobre la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al derogar artículos centrales que establecen la meta de alcanzar una inversión mínima equivalente al 1% del PBI.

Por último, el Gobierno eliminó la garantía de que los recursos asignados no sean inferiores, en términos reales, a los del año anterior, una cláusula que hasta ahora funcionaba como resguardo frente a recortes abruptos y que resulta clave para organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y para el sostenimiento de las universidades nacionales.

Ante todo lo expuesto, el comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense afirma que “la Provincia de Buenos Aires sostiene con firmeza que la inversión educativa y científica tecnológica no es un gasto, sino la base soberana de nuestro desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo”.

A su vez, la cartera conducida por Terigi “reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y continuará trabajando junto a las comunidades educativas y las jurisdicciones provinciales para exigir un presupuesto que garantice los derechos, fortalezca las instituciones educativas y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para todas y todos”.