Alak planea remodelar el Bosque y enrejarlo

La gestión municipal de Julio Alak buscará concretar el próximo año la restauración del Paseo del Bosque. Si bien a priori el proyecto fue bien recibido, contiene un polémico detalle: entre las obras proyectadas se encuentra el cierre con rejas de todo el perímetro.

Esta tarea contradice el discurso del Ejecutivo municipal de meses atrás, cuando consideró “malicioso” el enrejado de los espacios públicos locales. Cuando el rumor había empezado a correr, fue el subsecretario de Gestión Pública, Pablo Márquez, quien dijo que “las plazas no se van a enrejar porque eso es malicioso”.

Sin embargo, a principios de noviembre, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Marcelo Giampaoli, brindó un panorama del plan de gobierno para 2026. En esa ocasión había adelantado el enrejamiento del Bosque: “Nos queda recuperar el Cementerio, ponerlo en valor, asignar mayor cantidad de recursos para que mejore la prestación de servicio; nos queda el Bosque, nos queda mejorarlo, quizás pensar en un cierre por la noche y mejorar la vía de circulación adentro”.

Además del enrejado del perímetro del Bosque, entre 1 y 122 y entre 50 y 60, también se planea el ensanchamiento de calle 50 para que se convierta en avenida, junto con la puesta en valor de todo su mobiliario. El objetivo integral es transformar al histórico espacio en un polo cultural y deportivo. En cuanto al cierre de El Bosque, su acceso estará cerrado al público entre las 22 y las 6 horas.