Le exigen un plan de lucha a la CGT

Más allá de la amenaza de un paro general, los gremios más combativos de la CGT le reclaman a la cúpula un plan de lucha definido para bajar el proyecto de reforma laboral.

“Ya no hay un término medio posible porque no hay diálogo. Debe ser una huelga progresiva y obviamente tenemos que presentar una contrarreforma que dé nuevos derechos a los trabajadores”, reclamó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores.

El líder del sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, argumentó que “hay que ir a una lucha fuerte, porque hoy hay un consenso entre los representantes”.