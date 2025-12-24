La Justicia ordenó al Gobierno cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia Federal resolvió un conflicto clave en torno al financiamiento universitario. El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de salarios docentes y no docentes y el incremento de becas estudiantiles según la inflación.

El fallo se produce tras la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la norma mediante el Decreto 795/2025. Frente a esa medida, el Consejo Interuniversitario inició un proceso colectivo en octubre, reclamando la inconstitucionalidad del decreto y la plena vigencia de la ley.

Cormick consideró que la suspensión configuraba un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, ya que afectaba derechos constitucionales vinculados a la educación y a la autonomía universitaria. En su resolución, declaró inaplicable el decreto y ordenó al Ejecutivo garantizar de forma inmediata la recomposición salarial y el pago actualizado de las becas.

El fallo marca un precedente en la disputa por el financiamiento del sistema universitario nacional y refuerza la posición de las instituciones que reclaman recursos para sostener su funcionamiento en un contexto de alta inflación y creciente demanda social. La decisión judicial, además, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, que insiste en la necesidad de contar con certezas presupuestarias para garantizar derechos básicos.