Sectores que no generan empleo impulsan el alza económica

El Indec publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de octubre, el cual arrojó una caída del 0,4% respecto a septiembre, y un crecimiento de 3,2% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, la división sectorial muestra que rubros caracterizados por generar escaso empleo son los que empujaron el alza interanual, mientras que la industria sigue en declive.

En rango de incidencia, “Intermediación financiera” (22,8), “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” (3,9%) y “Explotación de minas y canteras” (8,1%) fueron los sectores que más aportaron al crecimiento interanual.

En paralelo, la industria (-2,7%), la administración pública (-0,8%) y hoteles y restaurantes (-1,0%) fueron los rubros que mostraron variaciones negativas.

En contraposición a este crecimiento económico, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre del 2023 hasta septiembre de este año se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo asalariados registrados. Además, en el mismo periodo cerraron 20.134 empresas.

Esto evidencia que la actividad crece a costa de sectores que no crean empleo, como son las finanzas y la minería. En cambio, los sectores de mayor intensidad laboral (industria, construcción, comercio) siguen en terreno negativo en comparación con el 2023.

Cabe destacar que en octubre la construcción creció 5,7%, pero en el mismo mes del 2024 había registrado una baja del 14,5%. Con el comercio pasa lo mismo (+0,9% en 2025, -2,1% en 2024).