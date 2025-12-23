Inicia el Plan Verano para activar el turismo

Durante la habitual conferencia de prensa que encabeza el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a distintos funcionarios, el gobierno de Kicillof lanzó oficialmente la temporada turística 2026. Según se detalló, se espera recibir alrededor de nueve millones de turistas.

En ese contexto, se presentó una batería de programas para sostener la actividad turística y cultural. Por un lado, se abrirán los tradicionales paradores ReCreo, que brindan servicios de playa gratuitos durante la temporada de verano en la costa. Los mismos se mantendrán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, en el horario de 10 a 20 horas, tanto en Miramar como en Villa Gesell.

Como cada año, ofrecerán una agenda libre y gratuita con propuestas para todas las edades: clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs.

A su vez, habrá más de 700 actividades gratuitas y propuestas del Instituto Cultural en distintos puntos de la Provincia.

En tanto, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, detalló que el Operativo Sol a Sol alcanzará a 60 municipios con el despliegue de 5.500 policías que en total abarcaran a 28 mil efectivos de diferentes áreas, nuevos patrulleros, motos y apoyo aéreo.

Desde el área de Salud explicaron el refuerzo del sistema sanitario durante el verano con más de 1.100 profesionales, 425 ambulancias, y dispositivos específicos para salud mental y consumos problemáticos.