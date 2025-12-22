Curiosa alza de la actividad económica en La Plata

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó el relevamiento de la actividad económica de La Plata durante el tercer trimestre del 2025. La misma creció 2,3% respecto al mismo periodo del año pasado, con la particularidad que el alza fue impulsada la venta de autos y propiedades. No obstante, el comercio minorista y la administración pública, los rubros más productivos de la ciudad, continuaron registrando caídas.

El índice de actividad económica local se mantiene aún por debajo de los niveles de 2023, con una diferencia de cinco puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de aquel año. Asimismo, continúa estando 2,8 puntos por debajo de los registros previos a la pandemia, en 2019.

Si bien la industria local, tercera rama de mayor relevancia en la ciudad, creció 0,4% frente al mismo periodo del 2024, las caídas en comercio y administración pública limitaron el avance general del índice. El consumo de bienes durables, especialmente propiedades y automotores, fue el principal motor de la actividad, con aumentos del 33% y 40,5% respectivamente.

En cuanto a los salarios, la masa promedio de La Plata mostró un leve repunte. El salario privado creció un 1,6% respecto al tercer trimestre del 2024 en términos reales, mientras que el público subió un 2,8%. A pesar de estas subas, ambos siguen por debajo de los niveles de 2023, con caídas de 8,9% y 19,6%, respectivamente.