Caputo no giró los fondos a las universidades en noviembre

La administración de Javier Milei y Luis Caputo apenas transfirió 18 millones de pesos a las más de 60 universidades públicas del país para los gastos corrientes impostergables. De esta manera, la gestión económica nacional pudo mostrar un supuesto mayor superávit fiscal.

A lo largo del año, las casas de altos estudios recibieron 8,4% menos de fondos que en el mismo período del año pasado, en término reales. Si se lo compara con el 2023, previo a la asunción del gobierno libertario, el recorte llega al 25%.

Estos datos surgen de lo informado por el ministro de Economía, quien afirmó la semana pasada que el Sector Público Nacional (SPN) había obtenido un superávit primario de 2,1 billones de pesos, y, después del pago de intereses de la deuda que no pudo renovar, quedó un superávit financiero de 599,9 mil millones de pesos.

Estas cifras demuestran el ajuste realizado no solo a las universidades nacionales, sino también en las transferencias que realiza a las provincias para financiar el sistema educativo: el mes pasado fue de solo 37.500 millones de pesos, la mitad de lo que había girado en octubre.

Los números de la motosierra

Las transferencias de fondos para financiar a las universidades nacionales promediaron el 0,70% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2015 y 2023. Sin embargo, cayó abruptamente con la llegada de Javier Milei a la Presidencia: descendió al 0,52% del PBI el año pasado y se profundizó este año hasta representar solo el 0,46%.

A precios constantes, es decir actualizados por la inflación, las casas de altos estudios recibieron en los primeros once meses de 2023 5,5 billones de pesos que se redujeron a 4,3 billones de pesos el año pasado y a 3,9 billones este año.

En general, todo el gasto del Estado nacional se desplomó en estos dos años y de representar en promedio 20% del PBI los últimos cinco años cayó a 14,31% el año pasado y a 13,78% en lo que va de este año.

Esto se ve reflejado en una cuestión que muestra que el modelo económico no cierra: la recaudación impositiva también pierde terreno, y en noviembre cayó 8,7% en términos reales. De esta manera acumuló cuatro meses consecutivos de retroceso, lo que empezó a preocupar al mercado por la dificultad que genera al Gobierno cumplir la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei quiere continuar el ajuste

La motosierra continuará durante el próximo año, de acuerdo a los presentado en el proyecto del Presupuesto 2026 que se está debatiendo en el Congreso.

Ya hubo una primera polémica en torno al artículo 75 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que habían sido votadas por el Poder Legislativo y revalidadas con dos tercios de ambas Cámaras ante el veto de Javier Milei.

No obstante, si bien el Presupuesto 2026 ya obtuvo media sanción en Diputados, el Capítulo 11 que contenía el mencionado artículo fue rechazado en el recinto.