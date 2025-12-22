La provincia de Buenos Aires es la máxima aportante de divisas del país

La provincia de Buenos Aires sigue siendo el principal motor de divisas del país. En octubre aportó USD 2.948 millones y entre enero y octubre acumuló más de USD 25.900 millones, lo que representa el 36,2 % del total nacional. Sin embargo, detrás de este liderazgo aparece una señal de alerta. La pérdida de peso de las manufacturas industriales en la estructura exportadora bonaerense marca un retroceso que preocupa.

Tras varios años de recuperación, las manufacturas volvieron a retroceder y octubre marcó un nuevo mínimo. La menor complejidad exportadora es una consecuencia directa del modelo económico nacional, que privilegia sectores primarios y reduce la capacidad de la industria para sostener un perfil diversificado.

Manufacturas en retroceso

Más de la mitad de las divisas bonaerenses provienen de manufacturas industriales, pero su participación en el mercado se achica. Este retroceso implica un riesgo para la provincia y para el país, ya que la industria es clave en la generación de empleo calificado y en la incorporación de valor agregado. La caída de las manufacturas no solo afecta la balanza comercial, también limita la capacidad de proyectar un desarrollo sostenido.

Cabe mencionar que, en el período enero-octubre, el principal socio comercial fue Brasil, con 24,7 % de las exportaciones bonaerenses, seguido por China (10,4 %), Chile (5 %) e India (4,8 %). Estos destinos explican gran parte de la suba nacional, pero la composición de lo exportado muestra un sesgo hacia bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario, en detrimento de las industriales.

Riesgos para el desarrollo

La provincia de Buenos Aires concentra complejos productivos que sostienen la competitividad externa y que, sin políticas de fortalecimiento, corren el riesgo de perder terreno frente a la primarización.

La discusión sobre el futuro exportador argentino no puede prescindir de la capacidad de la industria bonaerense. Su aporte es decisivo y su retroceso industrial compromete la posibilidad de construir un modelo económico más equilibrado. La caída de las manufacturas bonaerenses es una señal de alarma que exige respuestas concretas, ya que sin industria, la provincia pierde complejidad y el país resigna capacidad de desarrollo.