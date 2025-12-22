El negacionismo avanza: evalúan cambios en el Museo ESMA

El Gobierno de Javier Milei prepara cambios en el Museo de la ESMA, sitio que funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención durante la dictadura.

Las modificaciones se inscriben en la idea de “memoria completa” que se impulsa desde la Casa Rosada y que busca justificar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La llegada del nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, anticiparía un giro de la narrativa, en línea con los seminarios de “verdad completa” que ya promovió en el Ministerio de Defensa.

Uno de las iniciativas sería intentar contextualizar el golpe de 1976 dentro de la sucesión de rupturas constitucionales. El enfoque oficial pondría el acento en las acciones de las organizaciones armadas de izquierda como forma de legitimar la represión militar, negando las víctimas secuestradas en la ESMA.

Para los organismos, se trata de una peligrosa reversión del “algo habrán hecho” que no solo amenaza con diluir la política de memoria, verdad y justicia reconocida internacionalmente, sino que también debilita los consensos democráticos construidos en torno al Nunca Más.