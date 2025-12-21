Impulsan controles de alcoholemia para choferes de larga distancia

El senador bonaerense Marcelo Leguizamón presentó un proyecto que busca imponer controles obligatorios de alcoholemia y sustancias psicoactivas a choferes de colectivos de larga distancia en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa se apoya en casos recientes de conductores que dieron positivo y apunta a reforzar la seguridad vial mediante testeos previos y sorpresivos, con responsabilidad directa de las empresas.

El legislador aclaró se trata de política de salud pública y prevención activa. La propuesta se alinea con la Tolerancia Cero de alcohol al volante y exige a las compañías apartar de inmediato a los choferes que arrojen resultados positivos. Además, prevé la creación de un Registro de Control Preventivo de Conductores para transparentar y auditar el cumplimiento de la norma.

La iniciativa se inscribe en un escenario donde los episodios de choferes bajo efectos de alcohol o drogas generaron alarma social y expusieron la debilidad de los mecanismos de control. El proyecto busca instalar un sistema que funcione como garantía colectiva y como herramienta de confianza para los pasajeros, reforzando la responsabilidad empresarial y el rol fiscalizador del Estado.

El texto también plantea que la verificación de la aptitud psicofísica de los conductores sea una condición inherente a su empleo y a la habilitación. La iniciativa pretende consolidar un marco de prevención activa que coloque a la seguridad vial en el centro de la política de transporte.