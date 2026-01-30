Denuncian más despidos en el Garrahan

Los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertaron que las autoridades del centro pediátrico rescindieron los contratos de 70 trabajadores.

“Estas personas cubrían guardias en sectores críticos, es decir, en horarios vespertinos o nocturnos, cuando no hay personal de planta disponible para esas labores”, explicaron en un comunicado.