Gobernadores negocian respaldo a la reforma laboral

Los gobernadores considerados “dialoguistas” se reunieron este jueves en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, para definir una postura común frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Del encuentro participaron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes buscan alcanzar un acuerdo en medio de las negociaciones con la Casa Rosada. El punto más conflictivo es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, que impacta en las arcas provinciales.

Según estimaciones, la rebaja del 35% al 31,5% generaría un fuerte impacto para las provincias. Por ese motivo, el oficialismo analiza alternativas de compensación que permitan garantizar el respaldo de los mandatarios a la reforma laboral.