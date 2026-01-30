El Gobierno depura 13 prepagas y ya suma más de 150

La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió dar de baja a trece empresas de medicina prepaga que no completaron el proceso de inscripción definitiva. La medida se suma a otras disposiciones que ya alcanzaron a cuarenta firmas en lo que va del año y más de ciento cincuenta desde el inicio de la gestión.

Entre las compañías afectadas figuran Codime, Mapfre Salud y Sociedad Médica Universitaria, entre otras. El organismo aclaró que en la mayoría de los casos no había usuarios activos, aunque la normativa garantiza que quienes sí estén afiliados mantendrán la cobertura mediante el traspaso a otro prestador.