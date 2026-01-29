Envían al Congreso la adhesión al Directorio de la Paz

Según hicieron trascender desde Casa Rosada, Javier Milei ordenó enviar al Congreso un proyecto que establece la adhesión de la Argentina al Directorio de la Paz, creado por su par su par estadounidense, Donald Trump. Se trata de un organismo conformado por 20 países, muchos de ellos de Asia y Europa oriental, y con regímenes no democráticos.

El objetivo es abultar el temario que empezará a tratarse a partir del próximo lunes 2 de febrero y hasta el 27 del mes. Con más objetivos que días hábiles, en Casa Rosada aseguran que la idea es avanzar aunque sea con la media sanción de los temas para conquistar su aprobación completa en marzo.

En este sentido, desde el Ejecutivo nacional también analizan la posibilidad de incorporar al temario de extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea. Se trata de un proyecto impulsado por los gobernadores patagónicos ante los incendios forestales, y que trata dotar de herramientas para el combate de fuego y la asistencia a los damnificados.