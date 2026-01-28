Argentina perdió 2 millones de turistas internacionales con Milei

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en diciembre continuó la tendencia de caída del turismo internacional en contraposición del alza de los argentinos que viajan al exterior. Se trata de un fenómeno impulsado por el modelo económico de Javier Milei caracterizado por el dólar artificialmente barato. En consecuencia, en dos años se perdieron 2 millones de visitantes extranjeros, que hubieron implicado un ingreso de 2.000 millones de dólares.

Números de diciembre

De acuerdo a las estadísticas del Indec, en diciembre arribaron 887.800 visitantes al país. Se trata de una merma del 6,7% respecto al mismo mes del 2024. De ese total, 535.800 fueron turistas (una caída del 7,9%) y 352.000 excursionistas (-4,9%).

El 17,6% de ese turismo receptivo provino de Europa; el 16,6% de Brasil; y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,3%, por vía terrestre; y el 14,3% restante, por vía fluvial/marítima.

En paralelo, Las salidas al exterior incluyeron a 1.277.700 de argentinos en el último mes del año, una caída de 4,8% frente a diciembre del año anterior. Sin embargo, los turistas fueron 705.100, lo que significó un aumento del 1,7%. En tanto, se registraron 572.600 excursionistas, 11,7% menos que en 2024.

En tanto, el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 24,7%; y Chile, con 21,3%. El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre; el 41,8%, por vía aérea; y el 12,5%, por la vía fluvial/marítima.

Números de la era Milei

Asimismo, en todo 2025 salieron 18,8 millones de argentinos a destinos del exterior, y sólo entraron 8 millones, entre los que 5,3 millones fueron turistas. Esto significa una caída del 24% de turistas internacionales en sólo dos años. En 2023, la cantidad de turistas internacionales había sido de 7,2 millones.

En una de las peores temporadas de la historia para Argentina, el contraste con Brasil es elocuente: tuvo su mejor año de la historia con el ingreso de 9.287.000 turistas internacionales.