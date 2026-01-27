La Provincia lanza esquema propio de subsidios al transporte

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con la implementación de un régimen de subsidios al transporte automotor de pasajeros, a partir de la decisión de acompañar financieramente a las empresas de colectivos que operan dentro del distrito ante el complejo contexto económico y la amenaza de medidas de fuerza en el sector. El esquema fue anunciado tras reuniones entre funcionarios provinciales y representantes del transporte, con el objetivo de mitigar presiones sobre tarifas y sostener el servicio en municipios de la provincia.

Según lo informado, el plan contempla una serie de requisitos que las prestadoras deben cumplir para acceder a los beneficios financieros. Entre ellos figura la formalización de la situación fiscal y laboral, la presentación de información contable y operativa actualizada y el compromiso de mantener los servicios programados en cada jurisdicción. Las cooperativas y empresas que cumplan con estas obligaciones podrán recibir aportes destinados a cubrir gastos operativos y equilibrar sus estructuras de costos.

Desde la gestión provincial destacaron que la iniciativa responde a un pedido del sector y se inscribe en la búsqueda de alternativas ante la falta de acuerdos definitivos en las negociaciones paritarias nacionales, que en las últimas semanas derivaron en tensiones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias. La asistencia bonaerense busca aliviar parte de esa presión sobre el transporte urbano e interurbano.

Los aportes provinciales se suman a los mecanismos ya existentes a nivel nacional, aunque con particular enfoque en la realidad de los corredores bonaerenses y con criterios propios.