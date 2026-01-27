CAME reclama a Caputo una rebaja en las multas fiscales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió una propuesta al ministro Luis Caputo, para que instruya a la ARCA a reducir las multas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal. El planteo busca atenuar el impacto de sanciones que, según la entidad, resultan desproporcionadas para el entramado pyme.

En la carta, CAME pidió aplicar rebajas porcentuales que contemplen la capacidad económica de los contribuyentes. El esquema propuesto establece reducciones del 90% para microempresas y personas humanas, 70% para pequeñas, 40% para medianas tramo I y 20% para tramo II. La organización argumenta que los montos actuales se multiplicaron hasta 1.100 veces respecto de los valores anteriores, con sanciones que rondan los cinco millones de pesos para personas físicas y superan los diez millones para jurídicas.

El pedido se fundamenta en la necesidad de preservar al sector pyme y evitar que las sanciones comprometan su desarrollo. Es el segundo reclamo formal de la entidad, que ya en diciembre había advertido sobre el impacto de las multas en la actividad, y ahora busca instalar el tema en la agenda económica con mayor urgencia.