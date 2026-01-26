La apertura importadora golpeó a la mayoría de los sectores productivos

La economía argentina se mantiene estancada en niveles similares a 2023, pero con fuerte desigualdad sectorial bajo la gestión de Javier Milei. Según un informe de Equilibra, de los 55 sectores productivos apenas 19 lograron crecer en dos años, mientras la mayoría retrocedió, con la industria entre las más golpeadas.

El estudio muestra que el avance se concentró en la agroindustria, la energía, la intermediación financiera y algunos servicios, mientras que los sectores productores de bienes transables sufrieron la mayor contracción.

En 16 de los 20 rubros afectados, la producción local perdió terreno frente a importaciones, con China y Brasil como principales ganadores. El balance expone un modelo que privilegia la apertura y el ingreso de bienes extranjeros, mientras el mercado interno y la producción nacional siguen perdiendo espacio, generando tensiones políticas y sociales.