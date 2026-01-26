Provincia impulsa créditos por $153 millones para cooperativas y clubes de barrio

La provincia de Buenos Aires concretó un desembolso de $153 millones en créditos para cooperativas de trabajo y clubes sociales y deportivos de distintos municipios, en el marco de las políticas implementadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través del fideicomiso denominado Fuerza Solidaria. La asignación de estos fondos forma parte de un plan más amplio orientado a fortalecer la economía social y promover el desarrollo local en diversas regiones del territorio bonaerense.

El financiamiento se canalizó hacia organizaciones que habitualmente enfrentan barreras para acceder al crédito tradicional, con el objetivo de impulsar proyectos de infraestructura, compra de equipamiento y capacidad operativa. Entre las entidades beneficiadas figuran cooperativas que buscan ampliar su producción o mejorar servicios, así como clubes de barrio que destinarán los recursos a obras vinculadas a actividades deportivas y comunitarias.

La entrega de este financiamiento se enmarca en un contexto donde las políticas públicas provinciales buscan responder a necesidades de sectores que han quedado históricamente al margen de los circuitos financieros formales. El acceso a recursos, según los impulsores del programa, permite tanto generar empleo como fortalecer redes comunitarias, con un impacto directo en las actividades productivas de los municipios beneficiados.