Intendentes de la Quinta Sección buscan definir el rumbo del PJ bonaerense

Intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) integrantes del Partido Justicialista en la Quinta sección electoral se congregaron en Castelli con el objetivo de impulsar una lista de unidad para la conducción partidaria provincial. El pedido se enmarca en un contexto de preparación para la renovación de autoridades, donde sectores territoriales del partido buscan consolidar una postura común antes de eventuales internas.

Durante el encuentro, los jefes comunales señalaron la necesidad de avanzar hacia una propuesta conjunta que permita al partido enfrentar con cohesión los desafíos políticos que se avecinan en la provincia. La Quinta sección, que abarca distritos relevantes como Mar del Plata, Necochea y Tandil, concentra más de 1,3 millones de electores habilitados, lo que la convierte en un territorio clave dentro del mapa electoral bonaerense.

Dirigentes locales interpretan que la consolidación de una lista de unidad no sólo respondería a criterios de orden interno, sino que también puede proyectar mayor capacidad de gestión en el marco de la renovación de autoridades del PJ provincial prevista para este año. La reforma estatutaria y la articulación con otras secciones provinciales son parte de las discusiones que vienen desarrollándose en distintos ámbitos del justicialismo.

Este llamado a la unidad llega luego de semanas de conversaciones entre diversos sectores del partido, que en algunos casos han expresado desacuerdos sobre la forma en que se deben encarar las próximas elecciones internas y la representación de distintas regiones. La Quinta sección, por su peso demográfico y político, juega un rol clave en estas deliberaciones.