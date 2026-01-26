Milei viajará a Nueva York para la Argentina Week

Javier Milei volverá a Estados Unidos en marzo para participar de la Argentina Week, un evento de promoción de inversiones que se realizará en Nueva York con el respaldo de JP Morgan, Bank of America y otras corporaciones.

La confirmación llegó a través del embajador Alec Oxenford, quien destacó la presencia del Presidente en la apertura como un gesto clave para atraer capitales. El encuentro se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en Manhattan y contará también con la participación de funcionarios como Luis Caputo, Pablo Quirno, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger.

Según Oxenford, la Argentina Week será el mayor evento de inversiones de los últimos años y busca mostrar oportunidades en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y tecnología. Más de cincuenta CEOs confirmaron su asistencia junto a funcionarios estadounidenses y referentes internacionales.

El tono del anuncio reflejó la estrecha relación de Milei con Washington y su alineamiento con Donald Trump, a quien se refirió como aliado y amigo. Analistas advierten que esta insistencia en reforzar la cercanía con Estados Unidos puede profundizar la dependencia externa, y limitar márgenes de autonomía en la política internacional. La presencia de bancos y corporaciones en la organización del evento refuerza la idea de que el Gobierno apuesta a un modelo financiero que prioriza la confianza de Wall Street por encima de consensos internos.

Las críticas sobre el impacto real de estas giras aumentan, mientras la oposición señala que Milei las usa como plataforma política para reforzar su imagen internacional en medio de dificultades económicas internas.