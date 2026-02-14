Paritaria docente en PBA amenaza el inicio del ciclo lectivo

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió convocar a un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires. La medida se definió en un congreso extraordinario del gremio, luego de que el Gobierno provincial ofreciera un incremento salarial del 3%, propuesta que fue rechazada por docentes y estatales. Desde la FEB señalaron que la suba absorbía parte de un retroactivo acordado previamente, lo que en la práctica representaba apenas un 1,5% de mejora en el salario de bolsillo, insuficiente frente a la inflación.

El rechazo marca un quiebre en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, ya que en enero las demás organizaciones habían aceptado un acuerdo que contemplaba un aumento acumulado del 4,5%. La FEB, en cambio, se mantuvo firme en su postura y ahora amenaza con impedir el inicio de las clases, a menos que el Ejecutivo provincial presente una nueva propuesta.

Un trasfondo de paros y reclamos

El gremio ya había protagonizado medidas de fuerza en el pasado reciente. En mayo de 2025 la FEB convocó a un paro de 24 horas, medida cuestionada por el Gobierno bonaerense, que incluso advirtió posibles sanciones por inasistencia. La actual decisión se inscribe en un escenario de tensión creciente, en el que la administración de Axel Kicillof enfrenta reclamos simultáneos de distintos sectores del empleo público.

Escenario político y social

La resistencia gremial no se limita al sector docente. UPCN, ATE y la Federación de Gremios Estatales también rechazaron la propuesta oficial, reclamando mejoras salariales y avances en condiciones laborales como el pase a planta permanente y recategorizaciones.

De concretarse la medida, sería la primera vez que la gestión de Kicillof no logra iniciar las clases en tiempo y forma desde el inicio de su mandato. El conflicto abre un nuevo capítulo en la discusión paritaria y deja planteada la incertidumbre sobre el arranque del ciclo lectivo 2026, mientras se espera una eventual mejora en la oferta salarial por parte del Ejecutivo provincial. La tensión refleja la complejidad de la política salarial en la provincia y anticipa un año marcado por la disputa entre gremios docentes y el Gobierno bonaerense.