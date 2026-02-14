El sindicalismo se alista para el debate laboral en Diputados

Tras la media sanción en el Senado, el sindicalismo enfrenta un nuevo escenario en el que se ponen en evidencia las diferencias internas. La CGT apuesta a un camino de diálogo, con reuniones previstas con diputados y la intención de sumar apoyos mediante modificaciones que permitan ganar tiempo. En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos, que nuclea a gremios como la UOM, ATE y las CTA, impulsa un plan de lucha más duro, con movilizaciones federales y la posibilidad de un paro general.

La tensión se acentúa por la decisión de la central cegetista de no convocar a huelga, lo que es leído como un signo de debilidad. Mientras tanto, los sectores críticos sostienen que la reforma implica un retroceso en derechos y preparan la vía judicial para cuestionar sus puntos más controvertidos. El desenlace en Diputados marcará el rumbo del movimiento obrero y pondrá a prueba la capacidad de unidad frente a un escenario adverso, donde cada gesto puede definir la fuerza futura del sindicalismo.