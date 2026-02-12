Incidentes y detenidos en la marcha frente al Congreso

Una serie de incidentes se registraron este miércoles frente al vallado dispuesto por el operativo policial sobre la avenida Rivadavia, en el marco de la movilización convocada por la CGT y las dos CTA contra la reforma laboral. Los disturbios se produjeron cuando un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a arrojar piedras contra efectivos de la Policía Federal.

Según se informó, la marcha se desarrollaba sin complicaciones hasta que ese grupo irrumpió en uno de los accesos al perímetro de seguridad. A partir de ese momento se produjo un intercambio de agresiones que incluyó el lanzamiento de proyectiles y la intervención de las fuerzas de seguridad con balas de goma y gases lacrimógenos.

El camión hidrante fue utilizado para dispersar a quienes avanzaban sobre el vallado. En imágenes difundidas por canales de televisión se observó a personas con el rostro cubierto arrojando objetos contundentes e intentando aproximarse al cordón policial. También se reportaron intentos de agresión con elementos incendiarios, lo que incrementó la tensión en el sector.

La Policía avanzó sobre la calle Rodríguez Peña para contener la situación y aplicar el protocolo vigente para este tipo de manifestaciones. Los enfrentamientos se extendieron durante varios minutos y generaron corridas en la zona, con repliegues y nuevos avances en torno al Congreso.

De acuerdo con lo informado oficialmente, hubo al menos siete personas detenidas. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, indicó además a través de sus redes sociales que varios efectivos policiales resultaron heridos durante los incidentes. El operativo se mantuvo activo durante la tarde para evitar nuevos focos de conflicto y garantizar la custodia del Palacio Legislativo mientras continuaba la sesión en el Senado.