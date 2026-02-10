Kicillof respaldó la proclamación de Julio Alak al frente del PJ La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, valoró la proclamación del intendente de La Plata, Julio Alak, como presidente del Partido Justicialista local y remarcó la importancia de la unidad del peronismo en un contexto de fuerte crisis social y económica.

“Es un paso muy importante para La Plata y para la provincia. La unidad del peronismo no es solo una estrategia electoral, es una necesidad frente a un modelo que viene a destruir el trabajo, la producción y la obra pública”, expresó el mandatario provincial a diario Hoy.

Kicillof señaló que la consolidación del PJ platense detrás de la figura de Alak inaugura una nueva etapa política en la ciudad y fortalece el vínculo entre el municipio y la Provincia. En ese marco, advirtió sobre las consecuencias de las políticas del gobierno nacional, que incluyen la paralización de obras, la caída del empleo y el deterioro del poder adquisitivo.

El gobernador sostuvo que “cuando gobiernan los libertarios, la obra pública se termina”, y afirmó que la organización política es fundamental para defender los intereses de los vecinos y vecinas de La Plata. “No se trata de una discusión partidaria, sino de cuidar el futuro de la ciudad y de la provincia”, enfatizó.