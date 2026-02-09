Legisladores salen a respaldar la unidad del PJ

Luego de confirmarse el acuerdo para que Axel Kicillof presida el Partido Justicialista (PJ) bonaerense y evite la interna, diputados y senadores provinciales de distintas tribus peronistas salieron a apoyar la unidad.

Uno de los primeros en manifestar su apoyo fue el senador provincial Jorge “Pitingo” Paredi. El exintendente de Mar Chiquita, un hombre de estrecha confianza del gobernador, subrayó que esta nueva etapa no solo busca ordenar la vida interna del PJ bonaerense, sino que se proyecta como una “alternativa nacional”, en referencia al proyecto presidencial de mandatario provincial.

Desde el sector más cercano a La Cámpora, el senador Emmanuel González Santalla resaltó la coherencia y el rol de Máximo Kirchner en la transición. Recordó su postura histórica contra el FMI y su defensa del gobierno provincial frente al ajuste de Milei. Para el legislador de Avellaneda, la unidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para “transformar”.

Por su parte, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza llamó a profundizar un camino de “unidad y pluralismo”. El mensaje de la camporista incluyó el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

En una línea similar, el senador Mario Ishii, histórico jefe político de José C. Paz, ratificó su compromiso con la organización desde su distrito. Al firmar como presidente del PJ local en el marco de la lista de unidad, Ishii remarcó que la unidad provincial debe reflejarse en cada municipio.