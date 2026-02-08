Milei busca la visita del Papa León XIV a la Argentina

El canciller argentino Pablo Quirno viajará al Vaticano la próxima semana con la finalidad exclusiva de gestionar la visita del Papa León XIV a la Argentina durante su gira sudamericana prevista para octubre. La decisión se inscribe en la estrategia oficial de mostrar resultados inmediatos en el plano internacional, aunque no deja de despertar críticas por el modo en que se intenta capitalizar la figura del Sumo Pontífice.

El recorrido de León XIV por la región está confirmado. Sin embargo, aún no está definido si incluirá a la Argentina en su itinerario. Para el gobierno de Javier Milei, lograr su presencia sería un gesto de alto impacto ya que, durante el pontificado del Papa Francisco, no se concretó una visita del Santo Padre al país. Esto genera que la expectativa por la llegada de su sucesor cobre un valor especial.

Además de Quirno, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulos, integrará la comitiva. El resto del equipo argentino no está confirmado.

De esta manera, el Ejecutivo nacional apuesta a que la gestión diplomática logre resultados rápidos y que la visita papal se convierta en un símbolo no solo de respaldo espiritual, sino también político.

No obstante, la estrategia deja en evidencia la necesidad de mostrar logros externos en un contexto de tensiones internas. La búsqueda de una foto con el Papa aparece más orientada a reforzar la narrativa oficial que a consolidar un vínculo profundo con la Iglesia. Estas acciones alimentan la percepción de que se privilegia el impacto político por encima de la construcción institucional.

El viaje del Papa

Las razones de una visita de León XIV a Lima, en Perú, podría explicarse por la relevancia histórica y religiosa de esta capital, que conmemora este año el aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo obispo de Lima y figura relevante del episcopado latinoamericano. A esto se suma que es el país donde el hoy máximo representante de los católicos sirvió como sacerdote en ciudades como Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

En el caso de Argentina, podría pesar la cercanía o la memoria de Bergoglio, con quien su sucesor mantenía un buen vínculo religioso y personal. Si bien Bergoglio murió sin regresar a la tierra que lo vio nacer, pese a haberlo insinuado en varias oportunidades, la promesa de un papa latinoamericano pisando suelo argentino no se disipó.

León XIV, que comparte raíces sudamericanas y un interés pastoral por la región, quiere venir a Argentina, según un obispo consultado por el periodista Guillermo Villarreal, de Letra P: “Él quiere venir, pero los tiempos del Vaticano no son los de la política”.