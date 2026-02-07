Argentina importará hasta 10.000 autos con arancel cero

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del canciller, Pablo Quirno, brindaron detalles sobre la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.

Por un lado, los funcionarios ratificaron que el convenio deberá ser revalidado por el Congreso. A su vez, detallaron que el tratado incluirá compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para diversas industrias y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos. En ese sentido, destacaron que el acuerdo permitirá “tener mejores precios”.

Por su parte, Adorni destacó la relevancia del acuerdo firmado y sostuvo que el entendimiento con Estados Unidos abre un marco más amplio de cooperación económica y comercial.

Asimismo, Quirno remarcó que el reciente viaje oficial a Estados Unidos fue “muy productivo en varios frentes”, no solo por el acuerdo comercial, sino también en el fortalecimiento del vínculo bilateral.

El caso automotriz

Uno de los productos de venta final al público beneficiados por el acuerdo son los vehículos. Hoy, para ingresar al país, las unidades producidas en las fábricas norteamericanas pagan un arancel de 35%. El acuerdo establece que habrá un cupo de 10.000 unidades durante 2026 que no deberá abonar ese porcentaje.

Actualmente, los vehículos que llegan desde Estados Unidos se ubican en los segmentos de precios más altos, ya que al tributar 35% de arancel su precio suele quedar alcanzado por la segunda escala de los impuestos internos, que sigue vigente para unidades con un precio de lista de 90 millones de pesos. Ese impuesto "al lujo" grava con un 18% adicional nominal y que termina impactando sobre el precio final con un incremento del 25%.

Ahora bien, si se comienza a importar sin arancel, no quedará alcanzado por los impuestos, por lo que podría representar una rebaja de precio de casi la mitad de lo que cuestan hoy en las concesionarias.

De todas maneras, cabe destacar que en la Argentina, el año pasado se vendieron 612.178 vehículos cero kilómetro, por lo que la incidencia del cupo de 10.000 unidades no tendría efecto sobre el mercado.