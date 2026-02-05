Paritarias bonaerenses: oferta del 2% y fuerte rechazo de docentes y estatales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires reabrió este jueves las paritarias con los gremios docentes y estatales, pero el encuentro terminó sin acuerdo. La administración de Axel Kicillof ofreció un incremento salarial del 2% sobre los sueldos de enero, propuesta que fue rechazada de plano por los sindicatos.

Las reuniones se realizaron en dos instancias: primero con los docentes, de manera virtual, y luego con los trabajadores comprendidos en la Ley N° 10.430. En ambos casos, los representantes gremiales cuestionaron el porcentaje ofrecido y exigieron una mejora que acompañe el ritmo de la inflación.

Desde la Provincia, además, se planteó el compromiso de retomar la discusión en marzo, aunque esa promesa no alcanzó para destrabar el conflicto. Los sindicatos insistieron en la necesidad de una recomposición real del salario frente a la pérdida de poder adquisitivo.

La convocatoria se dio pocas semanas después del acuerdo que había permitido cerrar la paritaria de 2025 y avanzar con el primer aumento del año, además de habilitar la apertura de la negociación correspondiente a 2026. Sin embargo, la nueva propuesta volvió a tensionar el vínculo entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales.