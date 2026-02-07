Diputados bonaerenses impulsan proyectos contra las reformas de Milei

El diputado bonaerense del Frente Renovador, Carlos Puglelli, presentó una serie de iniciativas que buscan frenar las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Entre ellas se destacan el rechazo a la reforma laboral, la defensa de la Ley de Tierras y la crítica a la eliminación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.

En relación con la reforma laboral, el legislador advirtió que la propuesta oficial representa un retroceso en derechos adquiridos, debilita la protección de los trabajadores y abre la puerta a nuevas formas de precarización. Señaló además que el debate se desarrolla sin el consenso de los sectores productivos y sin el diálogo social necesario.

Respecto de la Ley de Tierras, Puglelli subrayó que su derogación implicaría un riesgo para la soberanía nacional y favorecería la concentración y extranjerización de superficies rurales. Ante este escenario, afirmó que la provincia de Buenos Aires sería una de las más afectadas por la pérdida de control estatal sobre el territorio.

Finalmente, cuestionó la decisión de reemplazar el FOMECA por un nuevo fondo que iguala a medios comunitarios con grandes empresas comerciales. Según el diputado, esta medida debilita la pluralidad informativa y afecta de manera directa a proyectos de comunicación popular que cumplen un rol social clave en barrios y localidades del interior.