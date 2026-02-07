Milei retiró la querella en la causa por el FMI

Javier Milei firmó el decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual dispuso que el Estado argentino deja de ser querellante en la causa que investiga las irregularidades en el préstamo que la gestión de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

La medida implica que la Procuración del Tesoro cesa su intervención en la causa caratulada “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. La misma intentaba determinar las responsabilidades de esa operatoria que podrían haber perjudicado al Estado.

Lo polémico es que la disposición de Milei no solo favorece a Macri, sino a dos de sus ministros. En aquel entonces, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, era ministro de Finanzas. También fue parte de la operación el hoy ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entonces titular del Banco Central, quien luego fue reemplazado por el propio Caputo.

La causa había sido iniciada en 2021, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández se instruyó a la Procuración del Tesoro a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes” provocados por la mayor deuda de la historia del FMI.

La denuncia pretendía establecer si existieron los delitos de “violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Apuntaba a determinar las irregularidades de la toma de la deuda, ya que Macri, Caputo y Sturzenegger se saltearon todos los procedimientos técnicos.

Por otra parte, la decisión de Milei se da luego de que el lunes pasado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 archivó la causa. Según la jueza María Eugenia Capuchetti, los hechos denunciados no constituían delitos sino discrepancias con decisiones de política económica.

No obstante, el fiscal Franco Picardi apeló la medida. En su presentación, recordó la violación normativa, las falseadas del uso de los fondos de la deuda, y la falta de trazabilidad de los mismos.