Sexto mes consecutivo que cae la industria

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) de diciembre, que arrojó una caída mensual del 0,1%. De esta manera, el guarismo acumula seis meses consecutivos en descenso.

A su vez, en comparación con el mismo mes del 2024, la industria mermó 3,9%. A su vez, el acumulado a lo largo del año arrojó un aumento de apenas de 1,6% respecto al año anterior, que había caído casi 10% frente al 2023. De esta manere, desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%.

En el detalle por divisiones, las caídas sectoriales más profundas en la comparación interanual fueron las de la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%).

Solo muestran variaciones positivas la producción de refinación de petróleo (+8,4%) y de alimentos (+4,3%).