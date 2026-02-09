Prevén una inflación cercana al 2,5% en enero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) quedó en el ojo de la polémica, no solo por la renuncia de su titular, Marcos Lavagna, sino porque el Gobierno nacional decidió no implementar el cambio en la medición de la inflación. La nueva metodología ya estaba lista desde hace más de un año, su implementación fue oficializada a partir de enero de este año, pero nuevamente fue postergada.

La intención de la gestión de Milei quedó expuesta: la nueva canasta con la que el organismo estadístico iba a medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a dar un número más alto. Esto significaba, entre otras cosas, tener que actualizar salarios, jubilaciones, pensiones y otras partidas.

En medio de este escenario, el Indec publicará el IPC de enero este martes, con la medición vieja que utiliza una canasta de consumo elaborada en 2004. En este sentido, consultoras privadas difundieron sus pronósticos. Los distintos análisis prevén una inflación que oscilaría entre el 2,4% y el 2,6%. De ser así, significaría un número más bajo que diciembre (2,8%), por lo que rompería la tendencia alzista que arrastra desde mayo, cuando llegó a ser 1,5%.

Subas en la carne

Más allá de la discusión metodológica, los analistas advierten que en los próximos días habrá factores concretos que presionarán sobre el IPC. Entre ellos, se destaca un fuerte aumento en el precio de la carne, que se estima en un rango de entre 10% y 15%.

La suba en los cortes cárnicos se dará en la previa de un incremento en las exportaciones, impulsado por el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

Desde el Gobierno aseguran que este incremento en las exportaciones no tendrá impacto en los precios internos, aunque analistas advierten que una mayor demanda externa podría reducir la oferta en el mercado local.

A esto se suma que la inflación de alimentos y bebidas en tan solo en la primera semana de febrero fue de 2,5%, según relevó la consultora LCG.