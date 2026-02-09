Semana clave en el Congreso

Tras el receso de enero, La Libertad Avanza buscará obtener media sanción por parte del Congreso de la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Por el lado del Senado, el miércoles se tratará la Ley de Modernización Laboral. La versión final del texto se conocerá recién al momento de votar.

Al día siguiente será el turno de diputados, donde debatirán el proyecto que contempla la baja de la edad de imputabilidad.