La UCR bonaerense reactiva su agenda y debate liderazgos

La Unión Cívica Radical busca normalizar su funcionamiento y ordenar su estrategia con la mirada puesta en 2027, luego de un período de conducción provisoria que limitó su capacidad de acción.

En este marco, las autoridades definieron un cronograma para renovar la conducción provincial. El comité encabezado por Miguel Fernández y la convención liderada por Pablo Domenichini convocaron a elecciones internas para el 6 de septiembre. Sin embargo, sectores del partido plantearon adelantar la fecha, al considerar que resulta lejana para un espacio que aún transita un esquema excepcional y con debates pendientes.

Al mismo tiempo, febrero marcará el regreso del senador Maximiliano Abad, con un acto en Mar del Plata que reunirá dirigentes, intendentes y militantes. Su sector apunta a reabrir la discusión sobre el armado electoral, con críticas a acuerdos nacionales y la intención de reforzar una identidad diferenciada.

En contraste con esta posición, referentes como Federico Storani impulsan una convergencia opositora frente al gobierno de Javier Milei, mientras que voces como la diputada Priscila Minnaard reclaman recuperar el trabajo territorial y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

Tras la interna judicializada de 2025, la UCR bonaerense intenta reconstruir su dinámica y definir su rol en la política provincial, con la expectativa de consolidar un liderazgo estable que proyecte hacia el futuro y devuelva al radicalismo un lugar central en la discusión pública.