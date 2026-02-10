Nación aumenta 41% el boleto de micro en el AMBA

El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, dispuso un fuerte aumento de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, el boleto de los micros de las líneas nacionales sufrirá una suba del 41%.

La decisión se conoció mediante la Resolución 8/2026 publicada en el Boletín Oficial. Según la disposición, el incremento tendrá lugar en dos tramos: el próximo martes el valor del boleto se ajustará un 31%, lo que llevará el boleto mínimo a $650; y el 16 de marzo habrá otra suba del 10%, por lo que el boleto mínimo alcanzará los $700.

“La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”, argumentó en la resolución el área dependiente del Ministerio de Economía y actualmente dirigida Fernando Herrmann. Es que tanto las cámaras empresariales como los sindicatos viene denunciando la crisis del transporte. Por parte de las patronales advirtieron que trabajan a pérdida y exigían un aumento de los subsidios o de las tarifas. En este marco, en enero el Gobierno nacional desactivó la amenaza de un paro al prometer ceder ante el reclamo, para que las empresas pudieran contar con los fondos necesarios para hacer lugar a los reclamos salariales de los trabajadores.

De esta manera, la Secretaría de Transporte equipará los valores de los boletos de los micros nacionales del AMBA con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A su vez, aún quedan por debajo de los que rigen en la provincia. El desfasaje se debe a que tanto el Gobierno porteño como el bonaerense se encuentran, desde marzo de 2025, aplicando subas mensuales que se calculan como el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) más un 2% extra. El último aumento de las líneas nacionales, en tanto, había sido en noviembre pasado.

Entre las líneas que impactará el aumento se encuentran las 129 y 195, que corresponde a los servicios que prestan Misión Buenos Aires y Costera Metropolitana, respectivamente, para unir la Terminal de Ómnibus de La Plata y la Capital Federal.