El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal

A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

“Con esta ley se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión. En ese esquema todos eran considerados evasores. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, argumentó la ARCA en un comunicado.

Entre los principales puntos, sobresale que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029, de acuerdo a la ejemplificación que expuso ARCA en el comunicado.

Además, evadir ya no va a ser un delito penal, por lo que “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal”.

Si bien la nueva Ley favorece a los evasores fiscales, con esta medida el Gobierno busca que los ahorristas gasten los “dólares bajo el colchón”: según datos del Indec, existen 253.919 millones de dólares sin declarar.