Nación delega al sector privado la importación de GNL

La Secretaría de Energía anunció este lunes la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para que el sector privado asuma la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL). La medida busca que un único operador se encargue del manejo, reemplazando al Estado en la gestión.

El esquema prevé que el adjudicatario importe el GNL, lo regasifique en la terminal de Escobar y distribuya en el mercado interno, con punto de entrega en Los Cardales. Según remarcaron desde el Ejecutivo, el nuevo modelo apunta a brindar mayor previsibilidad y eficiencia, fortaleciendo la transparencia y la trazabilidad de la operatoria.

La licitación contempla una etapa de precalificación para evaluar antecedentes y solvencia de las empresas interesadas. La resolución fija un cronograma de referencia de 40 días para concluir el proceso y deja en manos de Enarsa la convocatoria y ejecución operativa.

De acuerdo al decreto, el adjudicatario tendrá a su cargo la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de regasificación, evitando superposiciones y conflictos en una infraestructura que requiere administración unificada.

El contrato de servicios tendrá una duración de un año, con asignación plena de capacidad durante el período invernal, del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026.

Con este paso, el Gobierno busca consolidar un esquema competitivo que permita atender la demanda de gas en los meses de mayor consumo con reglas claras y previsibles.