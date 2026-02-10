Universitarios paran y marchan contra la reforma laboral

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) convocaron a un paro para este miércoles, con el objetivo de acompañar la marcha hacia el Congreso en rechazo de la reforma laboral. De esta manera, las facultades de la ciudad no tendrán clases.

De este modo, se acrecientan los sectores que mostrarán su oposición al proyecto del oficialismo, que ya incluye al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que anunció un paro para la misma fecha. También realizarán la misma medida de fuerza la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma y la CTA de los Trabajadores. En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) solo convocó a la movilización, sin paro general.

La adhesión a la protesta fue anunciada por la Asociación de Docente Universitarios de La Plata (Adulp). “El paro se llevará adelante en unidad junto a nuestra Federación, la Conadu, y las dos CTA, y confluiremos en una gran movilización con todas las centrales obreras del país”, informaron.

“Repudiamos este proyecto de Ley que pretende flexibilizar la relación laboral, limitar los derechos organizativos de quienes trabajamos y engordar el bolsillo de los empresarios a costa del esfuerzo del Pueblo argentino”, expresaron.

Por el lado de los trabajadores no docentes, si bien la Asociación de Trabajadores Universitarios de La Plata (Atulp) aun no se expresó al respecto, desde Fatun (Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) convocaron a sumarse a la marcha del miércoles.